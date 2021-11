Guardas Municipais da Rua da Cidadania de Santa Felicidade se depararam com um pedido inusitado no início da noite desta terça-feira (09). De forma espontânea, um rapaz de 26 anos se apresentou e pediu que os guardas verificassem no sistema de consulta policial se havia algum mandado de prisão contra ele.

Efetivamente, estava em aberto um mandado pelo crime de desobediência à Polícia Militar no município de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

“Foi a prisão mais inusitada que fiz em três anos na GM”, conta o guarda municipal Milton Dias.

Segundo o guarda, o indivíduo aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica e alterado emocionalmente. O rapaz foi conduzido à Delegacia de Vigilância e Capturas (DVC).

