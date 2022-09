Guardas municipais salvaram a vida de duas meninas recém-nascidas em atendimentos de emergência realizados em bairros distintos da capital. O caso mais recente foi registrado nesta quarta-feira (28), na CIC.

Os guardas Valderi, Cesar Salvi Barbosa e Ericson da Cunha estavam no posto de trabalho, na sede do Núcleo Regional da GM, na Rua Raul Pompéia, quando foram acionados pela mãe da menina de 45 dias que estava engasgada com leite e sem conseguir respirar.

Diante da situação, o GM Valderi prestou os primeiros socorros com a manobra de Heimlich, possibilitando o retorno da respiração normal da criança. Rapidamente, mãe e filha foram levadas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da CIC para avaliação médica.

O outro caso foi registrado na semana passada, no Bairro Novo. Os guardas Arcanjo, Eliel Santos e Jerrison estavam atendendo uma ocorrência de trânsito quando foram abordados pelo pai de uma recém-nascida, de um mês de idade, que também havia se engasgado. A equipe realizou a manobra de Heimlich e encaminhou a criança para a UPA do Sítio Cercado.

As duas crianças passam bem.