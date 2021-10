Guardas municipais levaram uma surpresa ao abordar um homem de 39 anos na região do Centro Histórico de Curitiba. Ao ser abordado na Rua do Rosário, o homem tentou despistar a equipe e não queria dar seu nome completo, para não ser identificado. No entanto, os guardas descobriram que havia contra ele cinco mandados de prisão em aberto.

O homem cometeu crimes de furto, furto qualificado e falsa identidade. O primeiro mandado de prisão foi confirmado a partir da imagem do suspeito e depois pela equipe da Delegacia de Vigilância e Capturas (DVC), da Polícia Civil, que foi pra onde ele foi conduzido.

Só na região central de Curitiba, a guarda municipal já prendeu 84 pessoas foragidas da Justiça, de janeiro até agora. O trabalho é desenvolvido em meio às abordagens a suspeitos desenvolvidas durante o patrulhamento preventivo e ostensivo dos guardas, 24 horas por dia.

