No início da manhã deste sábado (08) a Guarda Municipal de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), recebeu um chamado para resgatar uma criança abandonada às margens do campo do Estádio do Tupy. No local, a equipe enviada para o socorro encontrou um bebê, com vida, enrolado em algumas peças de roupa.

“A ocorrência dizia que tinha uma criança abandonada no campo, porém, quando chegamos, a criança se encontrava no colo do homem que acionou a equipe. Não temos certeza se realmente a criança estava abandonada”, informou um dos guardas para a equipe da Tribuna do Paraná.

LEIA TAMBÉM:

>> Fim do rodízio? Reservatórios ultrapassam 70% e ficam próximos de meta da Sanepar

>> Morador de Piraquara desaparece após passar o Natal no Litoral de SC

A menina, recém-nascida, foi levada para o Hospital Municipal de Araucária e, segundo informações da Guarda Municipal, ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas passa bem.

Mãe adolescente

Ainda durante o atendimento no hospital, a Guarda Municipal registrou a chegada de um senhor com sua filha, de 13 anos. A menina declarou ser mãe da criança abandonada. Segundo as informações passadas pelo pai, a filha manteve relações sexuais com um ex-funcionário do estádio e escondeu a gravidez por medo da reação da família.

A menina, grávida ainda aos 12 anos, teria dado à luz no estádio e informado ao pai que encontrou a criança abandonada no local. O Conselho Tutelar foi acionado para cuidar do caso. Além disso, a Polícia Civil irá investigar a possibilidade de estupro de vulnerável no caso, devido ao envolvimento da adolescente com o ex-vigilante, de 30 anos, que não mora mais na cidade.

Web Stories