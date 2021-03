Curitiba e cidades da região metropolitana estão com restrições severas para conter o avanço do coronavírus pela região. Comércio, ônibus, restaurantes e diversos serviços estão trabalhando em horários e escalas diferentes como medida para barrar a pandemia, que já matou 3.305 pessoas em Curitiba, segundo boletim mais recente. Até mesmo Guaratuba, no litoral do Paraná, está com lockdown.

Aqui na Tribuna você, caro leitor, já acompanhou as restrições em Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais. Para facilitar o entendimento de quem vive na região, juntamos todas as restrições em um só lugar. Acompanhe no quadro abaixo:

DECRETOS

CIDADES ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS (COMÉRCIOS) MERCADOS TRANSPORTE COLETIVO AULAS RESTAURANTES CURITIBA Proibido 2ª a Sábado – Domingo só Delivery Ocupação Máxima 50% Somente remoto 10h às 23h somente em Delivery e Take Away COLOMBO Proibido Todos os dias da semana sem restrições de horário Ocupação Máxima 50% Suspenso na rede municipal, estadual e privada de ensino, em todos os níveis e modalidades 10h às 20h somente em Drive Thru e Delivery das 10h às 00h SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Permite com restrições Sexta e Sábado –

domingo fechado Horário escalonado Somente remoto Somente Delivery ARAUCÁRIA Proibido Aberto todos os dias com restrições Funcionamento normal Somente remoto Todos os dias das 10h às 20h nas modalidades Delivery, retirada no balcão e Drive Thru – Das 22h às 00h somente Delivery PINHAIS Proibido 2ª a Sábado – Domingo só Delivery Ocupação Máxima 50% Somente remoto 10h às 23h somente em Delivery e Take Away CAMPO MAGRO Proibido 2ª a Sábado Ocupação Máxima 65% Somente remoto Segunda a Sábado das 07h às 20h nas modalidades Delivery, retirada no balcão e Drive Thru – Das 20h às 22h somente Delivery QUATRO BARRAS Permite com restrições Aberto todos os dias Ocupação Máxima 30% Somente remoto Aberto todos os dias com restrições