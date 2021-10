RG via PIX

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) disponibilizou o pagamento da Carteira de Identidade através do QR Code da Guia de Recolhimento (GRPR), o que permite a realização de PIX para quitar a guia. A novidade está valendo desde a última sexta-feira (15), em todo o Paraná. Segundo a PCPR, o objetivo é modernizar o sistema de pagamento de taxas e facilitar o pedido do documento pelos cidadãos.

Conforme explica a PCPR, com o pagamento por PIX o requerente poderá quitar a GRPR em qualquer banco, inclusive nos digitais, não se restringindo aos conveniados com o estado do Paraná.

Inicialmente, essa operação só poderá ser utilizada para pagamento via aplicativo ou por internet banking, não sendo possível o pagamento diretamente na agência da instituição bancária.

O pagamento da taxa da Carteira de Identidade via PIX será quitado no prazo de 24 horas, após a consolidação das informações de pagamento.

Como pagar

A PCPR explica que, para pagar, o requerente deve abrir o aplicativo do seu banco, escolher “pagar um débito com PIX” e apontar a câmera do celular para o QR Code que está disposto no canto superior direito da GRPR.

Problemas recorrentes

Em agosto deste ano, quem tentava fazer o RG tinha muitas reclamações sobre a dificuldade de se conseguir uma vaga agendada para fazer a 1.ª ou a 2.ª via do documento, em Curitiba. As broncas tomaram conta das redes sociais após a PCPR retomar o agendamento online.

Como mostrou a Tribuna, o serviço para pedir o documento com hora marcada, que é feito pelo site www.policiacivil.pr.gov.br, estava paralisado por causa da pandemia de coronavírus (covid-19). Mesmo após a reabertura, muitas pessoas não estavam conseguindo agendar o serviço.

