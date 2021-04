Vão até o próximo dia 25 de abril as inscrições para o Curso de Ética e Virtudes ministrado por Guilherme Cunha Pereira, diretor presidente do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM). A oportunidade de aprender um pouco sobre o tema com um dos maiores empresários da comunicação no Brasil é gratuita e para se inscrever basta acessar >>> este link <<<.

O curso será dividido em 4 aulas online de 2 horas cada uma. A perspectiva clássica de busca do melhor e mais perfeito continua tendo grande validade e pode ser uma maneira fascinante para recuperar a força da ética.

Quais são as atitudes, os comportamentos que afetam o homem em todas as suas dimensões? O que são as virtudes? Como elas afetam o nosso caráter e como se desenvolvem? O curso explica a importância das boas intuições para adquirir e desenvolver virtudes. O curso é dividido em quatro temas/aulas:

Ética de normas x Ética de virtudes (26/04)

A ideia de excelência de comportamento nem sempre nos vem à cabeça quando pensamos em ética. Não era assim entre os grandes pensadores gregos. A perspectiva clássica de busca do melhor e mais perfeito continua tendo grande validade nos dias de hoje e pode ser uma maneira fascinante de recuperar a força da ética.

Ética: Melhor delimitação (27/04)

Nesta seção, vamos tentar entender melhor a que tipos de atitudes, de comportamentos se refere a ética. Isso só será possível refletindo naquelas condutas e naqueles talentos que afetam o homem em todas as suas dimensões.

Ética: Virtudes (28/04)

Como materializar a excelência a que a ética nos convida? O que são as virtudes? Como elas afetam o nosso caráter e como se desenvolvem? Esse é o tema dessa nossa terceira seção.

Virtudes – Como elas se classificam (29/04)

É importante estar familiarizado com as virtudes e com seus efeitos sobre as diferentes faculdades humanas. Quando se procura conhecer quais são elas e como se classificam, pode-se ter boas intuições de quais delas mais necessitamos e de que forma podemos adquiri-las ou desenvolvê-las.

Guilherme Döring Cunha Pereira é doutor e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP, onde também foi professor da cadeira de Direito Empresarial por 3 anos, de 1996 a 1998. Idealizador, coordenador e professor do curso master em Jornalismo para Editores para capacitação das lideranças nas redações dos veículos de comunicação do Brasil e países vizinhos. Conferencista em defesa da liberdade de expressão e autor dos seguintes livros: “Alienação do Poder de Controle Acionários”, publicado pela editora Saraiva em 1995, e “liberdade e Responsabilidade dos Meios de Comunicação”, pela editora RT, em 2000.