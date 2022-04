O Guns N’ Roses anunciou nesta quinta-feira (7) uma turnê na América do Sul com 13 shows, sendo oito deles no Brasil. Curitiba está na lista da banda e o show será no dia 21 de setembro, na Pedreira Paulo Leminski.

Liderada por Axl Rose, a banda já havia marcado compromisso no Rock in Rio em 8 de setembro. Depois disso, as novas datas começam em Recife (4/9) e depois os músicos seguem para Goiânia (11/9), Belo Horizonte (13/9), Ribeirão Preto (16/9), Florianópolis (18/9), Curitiba (21/9), São Paulo (24/9) e com fim em Porto Alegre (26/9).

Ainda não foram divulgadas informações sobre a venda de ingressos.

Do Sul do Brasil, a banda parte para Buenos Aires (30/9), Montevidéu (2/10), Santiago (5/10), Lima (8/10) e Bogotá (11/10).

Será a décima passagem do grupo pelo país. A última vez foi em 2017, quando subiram ao palco do São Paulo Trip, com ingressos esgotados.

A pandemia de Covid-19 fez com que o Guns não saísse em turnê mundial desde 2019. Por ora, a tour Guns N’ Roses Are F’ N’ Back! só foi vista nos Estados Unidos.

TURNÊ GUNS N- ROSES ARE F’ N’ BACK!

4/9/2022 – Recife (PE) – Arena Pernambuco

11/9/2022 – Goiânia (GO) – Estádio Serra Dourada

13/9/2022 – Belo Horizonte (MM) – Mineirão

16/9/2022 – Ribeirão Preto (SP) – Arena Eurobike

18/9/2022 – Florianópolis (SC) – Hard Rock Live

21/9/2022 – Curitiba (PR) – Pedreira Paulo Leminski

24/9/2022 – São Paulo (SP) – Allianz Parque

26/9/2022 – Porto Alegre (RS) – Arena Do Grêmio

30/9/2022 – Buenos Aires (Argentina) – Estádio River Plate

2/10/2022 – Montevideo (Uruguai) – Estádio Centenário

5/10/2022 – Santiago (Chile) – Estádio Nacional

8/10/2022 – Lima (Peru) – Estádio San Marcos

11/10/2022 – Bogotá (Colômbia) – Estádio Nemesio Camacho El Campim