A friaca prevista para Curitiba e demais regiões do Paraná nesta quarta-feira (18) deve chegar mesmo com tudo. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), além da forte sensação de frio provocada pela intensidade dos ventos, há risco de geada para a capital e região metropolitana.

Conforme o mapa de alerta de geadas do Simepar, não se descarta a ocorrência do fenômeno principalmente em regiões de vales. A metade Sul do Paraná ainda tem o alerta da chamada “Geada Negra”. O fenômeno ganhou este nome na década de 1970, quando uma forte geada destruiu os cafezais paranaenses.

De acordo com o mapa, Curitiba, Lapa, Ponta Grossa e regiões próximas têm risco de geada fraca. Já Guarapuava, Palmas e União da Vitória apresentam risco de geada moderada. O mapa completo está disponível no site do Simepar.

A geada, segundo o instituto, ainda depende de fatores como a força dos ventos e baixas temperaturas. Como informou a Tribuna na semana anterior, uma massa de ar polar atravessa e Brasil e leva o frio até mesmo para regiões mais ao norte do país.

Temperaturas

Para esta quarta-feira, em Curitiba, a previsão é de tempo firme, com pouca amplitude térmica e ventos de até 59 km/hora. De acordo com o Simepar, a marcação nos termômetros deve ficar entre 4º C e 9º C.

