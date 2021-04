Um hackathon – maratona de inovação – com foco em comunicação e propósito, esse é o Social Hackacom. O desafio, uma iniciativa do Instituto GRPCOM, pretende conectar profissionais com ideias inovadoras ao mundo da comunicação e da transformação social. As inscrições estão abertas.

“É uma oportunidade única de viver uma imersão nos veículos do Grupo GRPCOM, ser visto e contribuir com ideias e soluções que vão transformar a vida de quem mais precisa”, explica a superintendente do Instituto GRPCOM, Ana Gabriela Borges. No Social Hackacom os participantes serão convidados a resolver dores de mais de vinte instituições sociais atendidas pelo Instituto. O slogan do hackathon é ‘Você transforma o mundo. O mundo vê você’.

“As dificuldades das instituições sociais ganharam proporções ainda maiores por conta da pandemia do coronavírus. As doações caíram e a demanda aumentou. Então, a união de diferentes atores da sociedade para encontrar soluções inovadoras ganha ainda mais força neste cenário. É uma experiência de transformação individual e coletiva”, completou Gabriela.

O Social Hackacom acontecerá online. Podem participar acadêmicos e profissionais que potencial transformador e que buscam trabalhar com propósito e gerar impacto social positivo, entre eles desenvolvedores de software, designers, profissionais de marketing, comunicadores em geral, especialistas em negócios e entusiastas de causas sociais.

Os participantes competirão em times e devem encontrar soluções de comunicação e tecnologia para empresas do terceiro setor.

Inscrições

As inscrições para o Social Hackacom estão abertas até o dia 20 de maio pelo site. Também é possível se inscrever pelo app da RPC. O Social Hackacom acontece entre os dias 21 e 23 de maio. Antes disso, a programação do evento terá também uma semana preparatória em que profissionais do mercado trazem sua experiência para os participantes no formato TEDx. A grande final e a premiação é no dia 1º de junho.

O Social Hackacom é um projeto do Instituto GRPCOM e envolve todos os veículos de comunicação do Grupo GRPCOM. São parceiros o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) e a HazeShift.