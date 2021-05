O Hackathone-se Week, evento que abre o Social Hackacom 2021, chega ao terceiro dia com mais um bate-papo imperdível. Nesta quarta-feira (19) a jornalista Bruna Covacci apresenta a conversa entre Daniel Scandian (MadeiraMadeira), Renata Chemin (Polen) e Andrea Sorgenfrei (PinÓ/Gazeta do Povo), que terá como tema a “Inovação”. O evento começa às 19h.

Os chamados hackathons, maratonas e desafios de inovação aberta aliam inovação, tecnologia e metodologias ágeis na busca por soluções para diferentes segmentos do mercado. Diante desse contexto e também dos desafios que vêm se apresentando na sociedade durante a pandemia – especialmente a crise no Terceiro Setor – a RPC, o Instituto GRPCOM e os outros veículos do grupo, entre eles a Tribuna, lançam o SocialHackaCom.

O desafio de inovação aberta, que acontecerá integralmente de forma digital, é voltado à busca de soluções de comunicação e tecnologia para ONGs paranaenses que trarão problemas do seu cotidiano para serem resolvidos pelos hackatonistas. As inscrições podem ser feitas >>> neste site <<< até o dia 20 de maio e o Desafio Hackacom será realizado entre os dias 21 e 23 de maio.

Podem participar maiores de 18 anos (estudantes e profissionais) que tenham conhecimento e/ou experiência em: Devops, Design, Marketing, Comunicação, Negócios/Gestão e Causas Sociais.

Por que participar?

No Social Hackacom, os participantes terão acesso a conteúdos exclusivos, poderão interagir com profissionais referência no mercado, além de terem a oportunidade de desenvolver soluções que gerem impacto social e ajudem a melhorar a vida de muitas pessoas. Além disso, vão exercitar habilidades como a criatividade, resolução de problemas, tomada de decisão e trabalho em equipe.

