A Confraria041 entrou em nova fase de associações nesta segunda-feira (18). Após um período de pré-lançamento de três dias (sexta, sábado e domingo), quando os leitores que viraram confrades ganharam o direito de participar de um sorteio exclusivo de vale-compras, agora as inscrições estão novamente abertas. Mas, não esqueça: elas ficam abertas por tempo LIMITADO.

Aos novos e antigos confrades, apresentamos três novos parceiros incríveis na Confraria em Dobro: Pimp Burguer Shop, Clube de Praia da Assefacre e VetClean. A seguir, contamos um pouco mais sobre cada um dos novos parceiros da Confraria041.

Hambúrguer em dobro

A Pimp Burger Shop é uma hamburgueria incrível, com decoração temática hip hop/carros tunados, e um cardápio variado e saboroso. São duas lojas para atender melhor os curitibanos: uma no bairro Sítio Cercado (Rua Paulo Alves de Bastos, 170) , um dos mais populosos da capital, e outra no tradicional bairro Água Verde (Avenida dos Estados, 1066, Loja 5), num dos polos gastronômicos da cidade.

Quem for confrade pode acessar a plataforma do usuário da Confraria041, resgatar o seu cupom e ao pedir qualquer hambúrguer “monstrão” do cardápio, você ganha outro DE GRAÇA.

A chegada da Pimp Burger foi um pedido especial feito pelos próprios confrades, que têm um canal exclusivo de WhatsApp para falar direto com os administradores da Confraria041, que é uma grande comunidade de pessoas querem fazer bons negócios em Curitiba.

Praia com descontão

Uma estrutura incrível, toda pensada para o seu descanso e tranquilidade, apartamentos completos para toda a família (com Netflix e estrutura de cozinha completa), 4 piscinas, salão de jogos e dezenas de churrasqueiras, tudo isso de frente para o belíssimo mar do balneário de Praia Grande, em Matinhos. Este é o Clube de Praia da Assefacre, a Associação dos Servidores da Secretaria da Fazenda e Coordenação da Receita Estadual.

Numa ação inédita, em parceria com a Confraria041, o Assefacre vai receber “não associados” para conhecer sua estrutura de lazer, para que todos tenham um aperitivo do que significa ser sócio deste clube, que também tem uma sede campestre na região metropolitana de Curitiba.

Os associados que reservarem uma diária em quarto simples (para até 4 pessoas), ganha outra diária de graça. Na verdade, o confrade que resgatar o seu cupom para curtir um merecido descanso poderá entrar no clube na noite de sexta e saír no final da tarde de domingo, qualquer dia (inclusive feriados), no período de baixa temporada.

Seu pet duas vezes mais cheiroso

Uma das clínicas veterinárias e pet shops mais bem avaliados da cidade, a VetClean Centro Veterinário e Pet Shop chega para fazer a diferença na vida dos pets dos nossos confrades. Localiza da na Rua Miguel Caluf, 1993, no bairro Cajuru, a VetClean foi criada com o intuito de inovar e desenvolver habilidades técnicas na saúde animal, visando o bem-estar e conforto aos tutores.

Os membros da Confraria041 podem resgatar um cupom no site, na Confraria do Dobro, e ir com seu pet (gato ou cachorro) para um serviço de banho e ganha na hora outro serviço igual, para ser feito em outro dia (confira as regras direto na descrição do benefício, na sua página de confrade).

Seja um confrade!

Além dos novos parceiros, os confrades tem à sua disposição os parceiros do ciclo anterior: CheckBox Pneus, Churrascaria JP Steakhouse e Cervejaria Don Gentilis.

Tenho certeza de que você ficou animado com o tanto de benefícios que a Confraria041 oferece aos seus participantes. O investimento para se tornar um confrade é de apenas R$ 7,90 por mês, valor quase insignificante ante ao tamanho dos descontos oferecidos pela Confraria em Dobro. É economia real para curtir novas experiências e conhecer o “lado incrível da cidade”.

Se você quer conhecer mais sobre os benefícios de ser membro da Confraria041, entre no nosso site e saiba mais. Venha fazer parte do lado incrível da cidade!