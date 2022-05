A Savana Burguer é a mais nova hamburgueria de Curitiba. A marca, reconhecida por trabalhar com carnes exóticas, como as de javali, cordeiro e pato, existe há algum tempo no formato de food truck, mas agora o restaurante está em um ponto físico pela primeira vez, na Alameda Júlia da Costa, 1.093.

A identidade escolhida foi a temática tribal africana em uma versão madura e conceitual, como pediram os proprietários, sem cair em uma pegada folclórica ou infantil.

No cardápio o Savana Burguer tem opções de hamburguer tradicional, com carne angus, mas também os de carnes exóticas como de javali (Javaburguer), cordeiro (Kalahari) ou pato (Maccoa). Há também a opção vegetariana, com o hamburger Chakalaka.

Os profissionais optaram, então, por trabalhar com texturas tribais e de animais da savana nas paredes. Os grafites ficaram por conta do artista JC Lima, que marca o espaço já na fachada com uma arte preto e branco, acompanhando toda a marquise original do edifício.

No interior, predomínio do preto no mobiliário para destacar as louças coloridas e de um tijolo que lembra uma terra mais avermelhada, propiciando um ambiente similar ao do pôr do sol na selva.

Destaque ainda para os pratos de papel machê também com pinturas tribais e para as máscaras confeccionadas pela artista plástica Regina Tizzot.

O espaço tem ainda uma mesa de concreto bastante clean, com uma parede verde e estofados com um animal print bastante similar ao dos guepardos.

No banheiro, paredes e cuba são revestidas por esteiras de palha de palmeira, trazendo uma estética bastante rústica ao ambiente.