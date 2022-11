A última edição de 2022 do Business Round ocorre na próxima terça-feira (8), no Hard Rock Café, em Curitiba, e será a última oportunidade do ano para startuperos, investidores, empresários, pesquisadores e gestores divulgarem e realizarem negócios durante um descontraído happy hour. O evento será bastante interativo.

As inscrições estão abertas pelo site do Vale do Pinhão. O encontro que reúne o ecossistema do Vale do Pinhão será a partir das 19h.

+ Leia mais: Fumacê em Curitiba? Ônibus chama atenção ao deixar rastro de fumaça em terminal; Vídeo!

O evento é conhecido por estimular o networking do setor de inovação e tecnologia e abrir espaço para o chamado pitch – momento em que as startups e empresas apresentam sua operação e propostas de negócios em busca de investimentos, parcerias de desenvolvimento e sociedades.

As propostas selecionadas a se apresentar no pitch podem, ainda, participar da fast track do grupo de fomento a investimentos Anjos do Brasil, programa que abre possibilidades para startups serem amparadas com mentorias, investimentos e conexões, em parceria com a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação.

Empregos

Quem tiver oportunidades de empregos, capacitações, eventos e propostas de colaboração pode anunciá-los no Business Round durante o Open Mic. É um momento em que o microfone fica aberto para os participantes.

Empresas que estiverem em busca de oportunidades para investir também têm espaço para divulgar seu interesse no Pitch Reverso.

O evento

Criado pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, o Business Round é realizado mensalmente em restaurantes e bares de Curitiba, sem custo de inscrição para os participantes.

LEIA TAMBÉM:

>> Pesquisadores da UFPR viajam pra expedição na Antártica em novembro

>> Evento gratuito presta assessoria jurídica em Curitiba neste sábado

O Business Round oferta um ambiente para conexões entre profissionais que impulsionam o desenvolvimento do setor de inovação em Curitiba e conta com o apoio de todos os atores da comunidade de empreendedorismo inovador da cidade, em especial da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-PR) e do Sebrae-PR.

Vale do Pinhão

O Vale do Pinhão é o programa da Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A, criado para encabeçar ações voltadas ao aperfeiçoamento econômico das cidades inteligentes e da qualidade de vida de seus habitantes.

O ecossistema do Vale do Pinhão integra secretarias municipais e os principais agentes do setor de inovação de Curitiba, como universidades, aceleradoras, incubadoras, fundos de investimento, centros de pesquisa e desenvolvimento, startups, e movimentos culturais e criativos.