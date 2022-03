A rede de lojas de departamento Havan inauguram nesta quinta-feira (17), a partir das 9h, a sua nova mega unidade em Curitiba. A loja, considerada a maior filial da rede no Paraná fica no bairro Santa Cândida.

Segundo a rede, a unidade será a 30.ª megaloja no Paraná e funcionará a partir das 9h, com funcionamento diário até as 22h, inclusive aos sábados e domingos.

Segundo a empresa, a nova loja da Havan em Curitiba será a primeira inauguração de uma megaloja Havan em 2022. Com ela, a rede varejista chega a 169 filiais, em 21 estados brasileiros. Ao todo, são 22 mil funcionários que trabalham na empresa.

O espaço da loja tem 20 mil metros quadrados de área construída e dois pavimentos, com cerca de 500 vagas de estacionamento para uso gratuito dos clientes, praça de alimentação e a tradicional fachada da Casa Branca. A nova loja está gerando 700 empregos diretos.