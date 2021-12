A rede de lojas de departamento Havan, do empresário Luciano Hang, estuda implantar uma estrutura de chuveiro que imita a estrutura da fachada das lojas da rede. O equipamento já foi instalado na praia de Canasvieiras, em Florianópolis, Santa Catarina e estará à disposição dos banhistas para uso gratuito durante 30 dias.

+Viu essa? Túnel subaquático projetado para Santa Catarina pode ser uma opção pra Guaratuba/Matinhos?

“Temos recebido diversos pedidos para colocarmos mais chuveiros. Recebemos ofícios e dezenas de pedidos nas redes sociais. Estamos estudando a possibilidade de colocar em todo o litoral brasileiro. Ficamos muito felizes com essa repercussão”, disse o empresário que em 2021 chegou a ser ouvido pela CPI da covid-19.

Chuveiro da Havan é uma parceria

Segundo a empresa a instalação do chuveiro é resultado de uma parceria com a empresa Voe, que tem o direito de exploração de marcas na orla de Florianópolis. Além do equipamento, ao longo do verão, outras ações devem ser feitas no litoral, como distribuição de brindes e disponibilização de áreas para prática de esportes.

Outra ação da empresa que chamou atenção no ano de 2020 foi a criação de um boneco imitando Hang como um super-heroi patriota. O boneco foi vendido por R$ 14,99.

Web Stories