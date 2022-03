Quem passava pelas imediações do bairro Bacacheri, em Curitiba, deu de cara com um helicóptero incendiado em plena avenida nesta segunda-feira (14). Na verdade, a aeronave que foi vista desfilando pela nossa reportagem “na garupa” de um caminhão foi o que sobrou de um helicóptero do Ibama que foi incendiado no último dia 24 de janeiro no aeroclube de Manaus, no Amazonas.

A aeronave foi trazida de Manaus de caminhão até Curitiba, numa viagem de pouco mais de 4 mil quilômetros. Ela foi entregue no meio da tarde desta segunda-feira (14) para o hangar da empresa Helisul. Não se sabe se a empresa era a real proprietária do helicóptero ou se ela adquiriu a aeronave para reaproveitamento de peças. A reportagem procurou a empresa, que preferiu não se pronunciar.

O caminhão que carregada o helicóptero ficou parado por alguns minutos na Rua Mercedes Seiler Rocha, no Bacacheri, enquanto aguardava apoio para percorrer o último percurso da viagem, por dentro do Conjunto Solar. Uma equipe especializada foi chamada para erguer os fios de telefone que poderiam enroscar na cauda do helicóptero.

O helicóptero foi destruído num atentado cometido a mando de um empresário acusado de exploração de garimpo ilegal na terra dos índios Yanomami, em Boa Vista, Roraima. Ele pagou 4 pessoas para queimarem dois helicópteros do Ibama. Todos os envolvidos foram presos.

Detalhe da parte das hélices que pegou fogo no atentado. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz