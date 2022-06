Três bairros de Curitiba são alvo de uma megaoperação contra o roubo de carga, realizada em parceria pela Polícia Civil do Paraná e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Boqueirão, Campo de Santana e Novo Mundo estão com policiais das duas corporações, além de helicópteros e muitas viaturas. Há registro de movimentação no bairro Tatuquara e também em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Os policiais trabalham para cumprir 21 ordens judiciais contra organização criminosa especializada em roubos e desvios de cargas na RMC. São oito mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão. A ação acontece simultaneamente em Curitiba e na RMC.

Operação agitou bairros de Curitiba logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (28). Foto: Divulgação/PRF/PCPR.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, as investigações, consideradas de alta complexidade, tiveram início em janeiro, após uma ação policial em que três criminosos foram presos em flagrante quando tentavam roubar um caminhão com farelo de soja.

Na ocasião, os indivíduos renderam o motorista do caminhão enquanto ele dormia em um posto de combustíveis, na Cidade Industrial de Curitiba. Naquela época, os criminosos foram presos em flagrante no momento que roubavam 37 toneladas de farelo de soja.

