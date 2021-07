O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) conta agora com um aplicativo disponível para celular recentemente remodelado para facilitar o acesso da população ao serviço de doação de sangue. Desenvolvido pelo Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), o app traz lembretes das datas das próximas doações, acesso a informação sobre doadores, abertura de solicitação, lista de pedidos de doações e respostas de dúvidas mais frequentes.

A ajuda chega num momento em que o Hemepar aponta queda de 44% na doação de bolsas diárias de sangue durante a pandemia. Em Curitiba e região metropolitana, a demanda necessária para atender as instituições é de cerca de 180 bolsas por dia. Entretanto, segundo informações do Hemepar, o número de coletas caiu para 100 bolsas diárias, o que torna as estratégias para incentivar a doação ainda mais essenciais e levou à remodelação do aplicativo para atender às necessidades durante a pandemia.

Segundo a assistente social Roberta Juliana Rossi, do setor de captação do Hemepar, o aplicativo é uma ferramenta de acesso importante e de fácil navegação ao alcance das mãos. “A expectativa é aproximar e fidelizar os doadores, mantendo nossos estoques em alta, possibilitando o atendimento aos 384 hospitais públicos e filantrópicos que recebem bolsas de sangue e dependem da Hemorrede”, disse.

De acordo com o analista Jean Christian de Lima Ribeiro, da coordenação de portais e tecnologia do ICI, o acesso ao software ficou mais prático e dinâmico com a nova versão do app. “A tecnologia que envolvia o projeto foi atualizada e nós remodelamos as principais funcionalidades já existentes do aplicativo anterior com o objetivo de torná-lo mais leve e intuitivo”, explica.

O analista aponta que nessa nova versão foi implementada a notificação com aviso de agendamentos para o usuário. “A intenção foi inserir a possibilidade de lembretes, para que o usuário não perca a data das próximas coletas. Além disso, incluímos hiperlinks clicáveis, que deixam possível, por exemplo, a utilização do mapa para selecionar a opção de local em que quer realizar a doação e traçar uma rota até o destino”, acrescenta.

No aplicativo, também é possível verificar informações sobre como ser um doador de sangue e de medula óssea. O Hemepar pode cadastrar solicitações de doação de sangue em um painel na plataforma web e, então, disponibilizá-las aos usuários do app.

O Hemogram é uma iniciativa de responsabilidade social do ICI e está disponível para download gratuitamente na Play Store.