A Hering acaba de abrir a sua primeira megaloja de Curitiba, com uma área de 485 m², no Shopping Curitiba. Com o conceito de brasilidade já conhecido, a unidade faz parte do projeto iniciado em 2019 de um novo modelo de loja para o público.

A marca já tem 18 megalojas e está presente com esse formato em locais como São Paulo, São Bernardo do Campo, Uberlândia, Ribeirão Preto, Campinas, Rio de Janeiro, São Caetano do Sul, Blumenau, Porto Alegre, Londrina, Campo Grande, São Luís e Recife.

Comparada a uma loja tradicional, que normalmente tem 150m², a megaloja tem como principal objetivo levar a melhor jornada ao cliente. A fachada estilo “frente aberta” e a luminosidade interior de “luz do dia” remetem a ideia de uma marca extremamente solar e celebra a vida ao ar livre.

A loja tem um design contemporâneo e tecnológico, com um completo mix de produtos com suas linhas: os Básicos, as coleções completas de peças femininas e masculinas, Hering Intimates e Kids, levando, assim, toda a experiência da marca ao consumidor.

O projeto reforça o conceito de loja Bossa e faz alusão à ginga brasileira junto às roupas e cores, além de dialogar e abranger os pilares da marca: o Básico, a cultura do país, o conforto e a sua história em reinvenção.

“A Hering é o Básico do Brasil e, desde que iniciamos o projeto de expansão de megalojas, Curitiba já estava na nossa lista para receber o formato de loja Bossa. Escolhemos com muito cuidado o endereço e as nossas expectativas são altas, já que nas outras praças esse modelo está sendo muito bem aceito”, comenta Fabiola Guimarães, Diretora de Marca da Hering.

A Hering Megaloja fica Shopping Curitiba, piso L1.

