A rede Hiper Zoo inaugurou, neste sábado (14), sua a terceira loja em Curitiba. A nova loja fica no bairro Bacacheri, em um terreno de 1.200 metros quadrados, no cruzamento da Avenida Erasto Gaertner, Avenida Nossa Senhora da Luz com a Rua Nicarágua.

A nova loja conta com mais de 24 mil produtos e serviços para pets – dos mais convencionais, como cães e gatos, aos exóticos, como cobras e répteis. Rações, roupas, brinquedos, petiscos, produtos de higiene, além de uma farmácia veterinária completa podem ser encontrados na nova loja. Na área de estética são utilizados produtos premium para o banho e embelezamento dos pelos de gatos e cães, porquinhos da índia e coelhos.

Oportunidade

De acordo com a proprietária do Hiper Zoo, Patricia Maeoka, ao contrário de outros setores, o consumo do mercado pet aumentou durante a pandemia. “Nosso crescimento foi impulsionado pelas restrições impostas pela covid-19, principalmente na área de higiene e rações para ambientes internos. Com as pessoas passando mais tempo em casa, parece que os cuidados com os pets aumentaram, principalmente em relação à saúde bucal”, afirma.

Além do crescimento do consumo, a ideia de expansão do Hiper Zoo surgiu da oportunidade da desocupação de alguns pontos estratégicos na cidade. Segundo Patrícia, a nova loja deve atrair consumidores não apenas do Bacacheri, mas também dos bairros próximos, como Cabral, Juvevê, Alto da XV, Jardim Social e Bairro Alto.

“Nossa estratégia é estar presente nas principais regiões da cidade para

fortalecer a marca e atender os tutores de pets com qualidade e preço justo”, conta

a proprietária, adiantando que pretende abrir mais duas lojas na cidade, ainda em

2021.

Nova loja fica no Bacacheri e quer atingir tutores de bairros vizinhos. Foto: Divulgação.

Protocolos contra covid-19

Devido à pandemia de covid-19, a maior parte dos eventos para pets no Hiper Zoo foi suspensa, mas a feira de adoção, em parceria com a ONG Amigo Animal, acontecerá, de acordo com os decretos municipais, aos sábados. Além disso, a identidade visual da nova loja foi concebida para promover o distanciamento físico entre as pessoas, e a entrada só é permitida com o uso de máscara de proteção.

Serviço

O Hiper Zoo Bacacheri funciona de segunda a sábado, das 8h às 20h, e domingos e

feriados, das 8h às 19h. Neste sábado, 14, a loja conta com várias atrações para

toda a família, durante o dia inteiro.

