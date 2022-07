Esta quinta-feira (28) é dia de festa para o Grupo Condor. O hipermercado na rua Nilo Peçanha, no bairro Bom Retiro, em Curitiba, teve a reinauguração oficial nesta manhã com a presença do dono da rede paranaense Joanir Zonta. No entanto, quem comemorou foram os clientes que receberam um café especial. Para a reinauguração, vários itens estão em promoção até o dia 31 de julho (Veja mais no encarte abaixo).

No setor de hortifrúti que foi reformulado, o cliente encontra variedade de orgânicos e produtos higienizados prontos para o consumo. Banana, limão, tomates, cebola, beterraba e cenoura estão com preços mais acessíveis. A novidade da “nova” loja que os clientes têm a opção de levar para casa suco de laranja extraído na hora e água de coco sem conservante.

+Leia mais! Pequeno e pacato, Bom Retiro “não dá lucro pra bandido” e pensa no futuro

Outros itens com preços mais em conta estão no setor de bebidas. Aliás, foi criado o “Espaço monte seu bar”, que vai reunir no mesmo local diversos tipos de bebidas alcoólicas, com uma adega climatizada, sortimento completo de cervejas tradicionais, artesanais, além de acessórios e ingredientes para drinks.

Mundo dos Games

Uma das novidades dentro da loja é o “Mundo Gamer”, com opções voltadas para o público que adora tecnologia e jogos. Ao lado, setores de bazar, têxtil, presentes e eletrodomésticos também é destaque.

O Condor Nilo Peçanha está localizado na Rua Nilo Peçanha, 1.000, Curitiba-PR, e seu horário de atendimento é de segunda a sábado das 7h às 22h e domingos e feriados das 8h às 21h.

Novidade

A rede com maior número lojas na capital segue em expansão. O Condor já começou a construir sua 37ª unidade na Grande Curitiba (a 61ª no Paraná). A loja será construída no Jardim das Américas, no terreno da antiga Stark.

Promoções de reinauguração