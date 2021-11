As duas lojas do hipermercado Extra irão encerrar as atividades no fim do ano e estão liquidando o estoque em Curitiba nos bairros Alto da XV e Água Verde. O Grupo Pão de Açúcar, responsável pelo Extra, vendeu os pontos comerciais para o Assaí Atacadista e já iniciou o processo de transição da negociação.

Quem entra nos estabelecimentos já vê de cara as placas indicando as promoções “enquanto durarem os estoques”, são placas informando das promoções e do encerramento das atividades.

No Extra do Alto da XV, por exemplo, são vários cartazes reforçando que o cliente precisa aproveitar a queima de estoque. Eletrônicos, bicicletas e produtos em geral estão com descontos de mais de R$ 200. Um exemplo é uma bicicleta aro 20 que estava custando R$ 799,99 e agora está sendo comercializada a R$ 559,99.

Extra do Alto da XV está com promoções por conta do encerramento das atividades. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Em um comunicado para a imprensa, o Extra reforçou que a liquidação será feita de maneira gradual dos itens. “As unidades do Extra Hiper em questão já estão em liquidação de queima de estoque com descontos nas categorias de eletro, bazar e têxtil. Todo o sortimento da loja será liquidado de forma gradual até dezembro de 2021, por este motivo é importante os clientes se programarem para visitar a loja e identificar os itens que estarão disponíveis”, informou a nota da empresa.

O Grupo Pão de Açúcar anunciou a venda de 71 pontos comerciais do Extra Hiper para o Grupo Assaí Atacadista. O valor total da transição gira em torno de R$ 5,2 bilhões e inclui a transferência de 71 das 103 unidades do Extra para o Assaí.

Mercadorama virou Nacional

Em setembro, o Mercadorama deu aos supermercados Nacional em uma decisão do Grupo Big (ex-Walmart Brasil), atual dono de ambas as marcas. De acordo com a empresa, a remodelação tornará as lojas “mais modernas e inteligentes, com novo layout e sortimento estratégico de produtos perecíveis”. Em março, o Grupo Big anunciou a venda das marcas Big, Sam’s Club, Maxxi e TodoDia para a francesa Carrefour (a operação ainda está em análise nos órgãos de controle). Com isso, a empresa passou a se concentrar nas redes Super Bompreço, no Nordeste, e Supermercado Nacional, na região Sul.

