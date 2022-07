O cliente no foco das decisões. Esse foi o “norte” das obras de modernização da loja do Hipermercado Condor na rua Nilo Peçanha, no bairro Bom Retiro, em Curitiba. A inauguração do espaço, que recebeu várias melhorias e foi modernizado – com investimento de quase R$ 8 milhões, será nesta quinta-feira (28), às 8h, e contará com a presença do dono da rede paranaense, Joanir Zonta, além de um café da manhã especial para os clientes.

Segundo Zonta, essa é a segunda reforma da unidade e representa o olhar atento da empresa para manter-se atualizada e moderna. “Em um segmento tão competitivo como o varejo alimentar, devemos nos reinventar diariamente, pois o consumidor é exigente e vivemos em um momento de aceleradas transformações”.

Entre as principais mudanças aplicadas na loja está a fachada, que ficou mais visível do seu entorno urbano com a ampliação da área externa e do estacionamento descoberto, que junto com as demais vagas oferecem uma capacidade para 5 mil veículos por dia. A fachada passou por uma renovação e ganhou um projeto arquitetônico mais moderno, com materiais nobres como o alumínio e a cerâmica.

As características arquitetônicas da fachada acompanharam as mudanças na área interna, criando uma conexão entre elas e uma fixação maior na lembrança do cliente. A revitalização também contemplou a galeria comercial e a praça de alimentação, que ganharam visual mais moderno e um ambiente ainda mais confortável.

Para manter a história do Condor Nilo Peçanha e fazer uma homenagem à Curitiba, a loja tem um painel de 57 metros do Ademir Paixão, com 40 desenhos dos principais pontos turísticos da cidade, da antiga fachada da Nilo Peçanha e da primeira loja da rede.

Já dentro da área de vendas do hipermercado, a rede manteve os produtos nos mesmos locais, já que os clientes já estavam habituados. Mas algumas mudanças foram aplicadas para deixar o momento das compras mais agradável e prático. Entre elas, está uma comunicação visual mais leve e inteligente, com recursos que ajudam o cliente a identificar o setor desejado de qualquer ponto da loja.

Já a incorporação de novos setores temáticos foi idealizada após pesquisas de mercado que avaliam as necessidades do consumidor e as tendências para o segmento. Um dos novos espaços é o Mundo Saudável, que conta com uma grande variedade de produtos diet, light e funcionais, todos organizados por uma comunicação assertiva e alusiva ao setor.

Outro espaço que promete facilitar a rotina do consumidor e proporcionar uma experiência de compras ainda mais diferenciada é a estação para a montagem de pizzas e sanduíches, em que os clientes escolhem os ingredientes e levam para casa opções personalizadas de acordo com os seus gostos.

Também pensando na praticidade, o setor de hortifruti foi reformulado e passa a contar com grande variedade de orgânicos e produtos higienizados prontos para o consumo. Os clientes ganham, ainda, a opção de levar para casa suco de laranja extraído na hora e água de coco sem conservante. Já para os dias que pedem por um docinho, a loja organizou o setor “Mundo de doces”, com chocolates, sorvetes, salgadinhos e outras diversas delícias.

Outro setor temático criado para oferecer uma solução completa aos desejos do consumidor é o “Espaço monte seu bar”, que reuniu no mesmo local diversos tipos de bebidas alcoólicas, com uma adega climatizada, sortimento completo de cervejas tradicionais, premiuns e artesanais, além de acessórios e ingredientes para drinks. O setor também ganhou novo visual, com comunicações aplicadas nas gôndolas para informar o cliente sobre as origens e características de cada bebida.

Indo além dos alimentos e bebidas, a revitalização do Condor Nilo Peçanha também contemplou os setores de bazar, têxtil, presentes e eletros. Um dos destaques fica para a incorporação do “Mundo Gamer”, com opções voltadas para o público que adora tecnologia e jogos.

O têxtil foi reformulado para um formato de loja especializada e a floricultura recebeu uma linha completa para presentes, cuidados com flores e horticultura. O setor de bazar também recebeu um mix mais completo para presentes, com uma nova linha voltada para momentos especiais da marca Wolff.

Sustentabilidade

Pensando no conforto do cliente e na adequação da rede às práticas ESG, foram trocados todos os balcões de congelados e resfriados para modelos mais modernos, eficientes e sustentáveis. A troca possibilitou o aumento no espaço de circulação dos corredores, maior conforto visual, qualidade de armazenamento dos produtos, maior eficiência energética e redução das emissões de carbono.

Os novos equipamentos utilizam o CO2 no setor de congelados, um gás refrigerante 100% natural que não agride a natureza e não provoca o efeito estufa. Já o setor de congelados utiliza o Glicool, um gás inofensivo à camada de ozônio e que reduz em até 90% os gases poluentes.

O Condor Nilo Peçanha está localizado na Rua Nilo Peçanha, 1.000, Curitiba-PR, e seu horário de atendimento é de segunda a sábado das 7h às 22h e domingos e feriados das 8h às 21h.

Novidade

A rede com maior número lojas na capital segue em expansão. O Condor já começou a construir sua 37ª unidade na Grande Curitiba (a 61ª no Paraná). A loja será construída no Jardim das Américas, no terreno da antiga Stark. Clique aqui para ver mais detalhes.