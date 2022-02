A partir desta quarta-feira (02), o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) passa a disponibilizar, gratuitamente, o histórico completo dos veículos licenciados no Estado. A medida foi garantida pela lei 20.770/2021, proposta na Assembleia Legislativa do Paraná e sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em novembro do ano passado.

“A segurança é o principal objetivo desta lei, pois evitará que o consumidor caia em armadilhas ao comprar um carro usado e leve gato por lebre, já que com o número do Renavam em mãos ele terá à sua disposição, sem custo algum, uma série de informações detalhadas e confiáveis antes de fechar um negócio”, explicou o deputado Soldado Fruet, que propôs a medida juntamente com o deputado Homero Marchese.

Segundo o deputado, além da segurança na compra do veículo, a Lei contribui para a segurança no trânsito. “Os dados oficiais mostram que uma parte expressiva dos veículos leiloados no Estado são colocados em circulação novamente ou têm suas peças vendidas no mercado. Se a pessoa souber que o carro teve um sinistro, por exemplo, poderá fazer a manutenção adequada e, assim, evitar acidentes de trânsito”, exemplificou.

“A lei é positiva para todos. Com ela, revendedoras, leiloeiros e o consumidor final irão negociar a partir de informações mais precisas e seguras. O poder público irá atuar propiciando um ambiente de negócios mais confiável”, disse Marchese.

O diretor-geral do Detran-PR, Wagner Mesquita, ressaltou que a Lei traz mais transparência ao processo. “Disponibilizando mais informações aos atuais e futuros proprietários de veículos, garantiremos mais segurança na compra e proporcionaremos que o cidadão conheça o histórico do bem móvel a ser adquirido”, disse.

Como ter o histórico veicular no Paraná?

Ao solicitar um extrato do veículo, algumas informações como a comunicação de venda, bloqueio administrativo ou judicial, financiamento e restrições do gravame, e ocorrência de furto/roubo já eram disponibilizadas pelo Detran-PR. A partir do novo extrato, a população contará com informações extras: quilometragem, registro de sinistro, recall, situação do financiamento, se o veículo está retido ou foi para leilão e histórico de alterações de características. A quilometragem passou a ser incorporada aos processos veiculares do Detran-PR a partir de junho de 2020, por isso esta informação não constará no extrato dos veículos que possuem processos de aquisição anteriores a esta data.

1º passo!

Acesse nosso portal do Detran neste link

2º passo

Clique em: Extrato de débitos de veículo, depois preencha os dados solicitados e imprima o extrato completo.

Histórico de veículo no Paraná

Informações do veículo (Ano, Modelo, Tipo, Espécie, Cor, etc.);

Débitos (Multas, IPVA, Licenciamento, Seguro DPVAT, Dívida Ativa);

Recall;

Situação do financiamento (se houver);

Se o veículo está retido ou foi para leilão;

Registro de furto/roubo;

Bloqueio administrativo ou judicial;

Odômetro (quilometragem);

Registro de sinistro;

Restrição da Receita Federal do Brasil;

Histórico de alterações de características.

