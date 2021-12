O fim de semana em Curitiba, litoral e interior do Paraná vai ter sol e chuva, com temperaturas acima dos 25°graus. Para quem deseja aproveitar para sair de casa, é bom fazer isso já, pois na semana que vem, a previsão é de tempo fechado na maioria dos dias.

Segundo a previsão do Simepar, o sábado (11), é de sol em Curitiba. A máxima pode bater 30° graus no começo da tarde, sem chance de chuva. Falando nela, ela pode aparecer no domingo (12) na capital de maneira moderada em alguns bairros da cidade, especialmente após às 14 horas.

+ Não perca! Caravana de Natal da Coca passa por Curitiba e São José dos Pinhais neste sábado

Com essa gangorra de tempo bom e chuva, a Tribuna do Paraná preparou dicas de passeios com lugares ao ar livre e fechado. Tempo bom, Pedreira Paulo Leminski com o Viva Pedreira, um evento com cultura, música, gastronomia, ar livre, brincadeiras para crianças, atividades radicais e espaço para pets.

Com chuva, a dica é conhecer o Teatro da Vila, novo espaço cultural de Curitiba na CIC. A programação especial é de filmes natalinos das 11h e 15h.

Voltando ao tempo, no litoral a previsão é semelhante ao de Curitiba. O sabadão é de sol e com temperatura acima de 25°graus em Guaratuba. Já no domingo, tempo fechado com nuvens e chuva para o fim da tarde.

Para as outras regiões do Paraná, o tempo permanece estável. Em Foz do Iguaçu, na parte Oeste do estado, o fim de semana vai ser de temperatura próxima de 33°graus. No entanto, para os próximos dias, um sistema de baixa pressão atmosférica nos países vizinhos, associado ao fluxo de umidade e calor em direção ao Paraná vai gerar mudanças nas condições do tempo.

+ Leia também: Teatro de Bonecos Dr. Botica fecha as portas depois de 20 anos de apresentações

Bom fim de semana a todos!