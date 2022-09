Um soldado da Polícia Militar em surto fez a Polícia Militar bloquear o entorno do cruzamento entre as ruas Francisco Nunes e Chile, na região do Rebouças, no final da tarde desta terça-feira (13). Segundo a Polícia Militar, o soldado atirou contra a ex-mulher enquanto ela dirigia e em seguida entrou do carro.

CONFIRA A ATUALIZAÇÃO DO CASO >> Policial mata ex-mulher e tira a própria vida no bairro Rebouças, em Curitiba

De acordo com a Polícia Militar, ele estava de moto e, atirando contra a ex-mulher que estava dirigindo, ele entrou no veículo. Não há informações sobre o estado da vítima.

Várias viaturas da Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) da Polícia Militar dão apoio. Uma ambulância do Siate, do Corpo de Bombeiros, também está na região. A polícia negocia com o atirador no local desde às 17 horas. Até às 21 horas, não havia informações sobre uma possível rendição do soldado.

Bloqueio no trânsito faz universidade abonar faltas

Por causa do grande bloqueio no trânsito, que acontece desde às 17 horas desta terça-feira (13), a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) divulgou um comunicado informando que os estudantes com aula no período noturno terão suas faltas abonadas.

“Cientes do congestionamento significativo ao redor do Câmpus Curitiba, comunicamos que os estudantes com aula no período noturno, nesta terça-feira (13/09), terão suas faltas abonadas no primeiro e segundo horários. Afirmamos que não há riscos para estudantes e colaboradores que precisam chegar ou sair da Universidade.”