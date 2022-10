Um homem foi morto com 15 tiros dentro de uma Igreja Evangélica na noite de terça-feira (4), na região da Planta Vila Nova, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Outras duas pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM) e Polícia Civil, a vítima estava fora da igreja e tentou se esconder de dois homens armados que começaram a atirar na rua. Dentro da igreja, um culto com 50 pessoas era realizado, sendo que crianças e a mãe do rapaz assassinado estava participando do ato religioso. “Havia várias pessoas na igreja, inclusive crianças. O rapaz recebeu 15 disparos de arma de fogo”, disse o tenente Meira da Polícia Militar em entrevista para a RPC.

Ainda segundo a polícia, dois fiéis acabaram feridos – uma mulher levou um tiro na perna e um homem no braço de raspão. O homem assassinado possuía passagem pelo sistema policial.

Imagens de Câmeras de Segurança

Sergio Klaar, superintendente da delegacia de Piraquara, comentou que imagens de câmeras de segurança mostram o momento dos primeiros disparos na rua. “Até o momento, conseguimos as imagens de câmeras da região que mostram dois indivíduos correndo atrás da vítima, que atravessa a rua e vem para dentro da igreja. Ele tem passagem policial, e trabalhamos com as diligências para tentar elucidar e saber quem são os suspeitos”, relatou Klaar.

