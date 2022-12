Um homem de aproximadamente 60 anos teve o corpo encontrado no começo da noite desta quarta-feira (28), no Rio Saí Iguaçu, em Guaratuba, divisa com Itapoá, em Santa Catarina. O caso ocorreu em Santa Catarina, mas contou com o apoio dos Bombeiros do Paraná que atuam na Operação Verão Maior 2022/2023.

O homem estava submerso na margem direita do rio quando populares informaram a situação ao Corpo de Bombeiros. Ao chegar no local, guarda-vidas iniciaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar por 1h06min, mas sem sucesso.

O corpo foi entregue ao Instituto Médico Legal para realização dos procedimentos de identificação, constatação das possíveis causas da morte pela Polícia Científica.

Mortes por afogamento

Até a manhã desta quinta, três pessoas perderam a vida por afogamento nas praias do Paraná. O primeiro caso registrado ocorreu na última quinta-feira (22), quando o adolescente Luiz Fellype Tonete de Oliveira, de 15 anos, morreu afogado após a canoa em que ele estava naufragou na Baía de Paranaguá. Os outros dois afogados tiveram os corpos encontrados na terça-feira (27), após desaparecerem na segunda-feira (26), em Matinhos.

Postos de observação

A Operação Verão Maior 2022/2023 conta ao todo com 113 Postos de Guarda-vidas, sendo 92 na região litorânea e os demais distribuídos nas regiões Centro-sul e Oeste do Estado. Para tanto, 752 Bombeiros Militares e 167 Guarda-vidas Civis são designados para atuarem nas atividades de prevenção e salvamentos diversos.

