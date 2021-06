Um homem foi resgatado no fim da tarde de sábado (5), por um helicóptero da Polícia Militar (PM) depois de sofrer uma queda enquanto fazia rapel em São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba.

Segundo o Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA), a vítima sofreu uma queda de 16 metros e teve trauma de crânio leve. Pessoas que estavam no local acompanharam o resgate realizado por uma equipe da PM em conjunto com bombeiros militares.

A vítima foi içada para dentro do helicóptero, técnica conhecida como McGuire. A manobra é feita em locais de difícil acesso, quando a aeronave não consegue pousar. Após receber atendimento médico dentro da aeronave, o homem foi encaminhado em estado estável para um hospital da Grande Curitiba.

Homem precisou ser resgatado de helicóptero após cair de uma altura de 16 metros. Foto: Reprodução.

Não é o primeiro caso

Em agosto de 2019, um mulher de 29 anos caiu de uma altura de 10 metros durante uma escalada em um morro de São Luiz do Purunã. Ela foi socorrida também por um helicóptero do BPMOA. A mulher estava consciente quando foi socorrida e encaminhada para o hospital com ferimentos pelo corpo.