Um dívida de cerca de R$ 80 mil pode ter sido o motivo para dois atiradores matarem um homem dentro de uma igreja, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. O crime ocorreu na semana passada, terça-feira (4), durante um culto com cerca de 50 pessoas presentes. Dois fiéis se feriram com os tiros, um deles na perna e outro no braço. Eles foram socorridos e encaminhados para hospitais da região.

Segundo a investigação da Polícia Civil (PCPR), a vítima teria ameaçado um dos atiradores suspeitos do crime para receber o pagamento. Há suspeita de que a vítima praticava agiotagem. De acordo com a polícia, também há indícios de que havia agressividade e violência nas cobranças.

O crime foi por volta das 23h de terça-feira. O homem que morreu caminhava em frente da igreja, mas entrou no culto na tentativa de fugir dos atiradores. De acordo com o portal G1 Paraná, a vítima era Luciano de Freitas Paiva, de 28 anos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que tudo ocorreu, até a entrada na igreja.

A polícia aponta que o homem foi morto dentro de uma sala onde algumas crianças estavam reunidas.

Investigação

A polícia explicou que identificou um dos suspeitos ainda na sexta-feira (7). Porém, ninguém foi preso. A polícia também investiga se houve troca de tiros na igreja, entre os atiradores e a vítima.

Luciano Paiva tinha passagem na polícia por tráfico de drogas, informou a PCPR.

“A gente tem informações de que uma senhora que devia para a vítima teria sido espancada pelo fato de não ter quitado uma dívida de empréstimo”, disse o delegado Paulo Renato Caldas, ao portal G1 Paraná.

Os dois atiradores fugiram a pé. A igreja ficou com marcas de tiros nas paredes e nas portas.