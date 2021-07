Uma briga por causa de um cocô de cachorro terminou com uma pessoa baleada no final da manhã desta segunda-feira (26), no bairro Guaíra, em Curitiba. Um homem passeava por uma praça com seu cachorro quando um policial federal aposentado teria chamado o tutor do animal de “porco” por não recolher as fezes do cão.

LEIA TAMBÉM:

>> Dois caminhões usam área de escape da BR-376 ao mesmo tempo e motorista escapa de tragédia

>> Cocô de cachorro: qual é o destino correto?

Segundo vizinhos, em entrevista ao jornal Meio Dia Paraná, a discussão entre os dois começou a ficar acalorada. Os moradores da região disseram que não chegaram a ver o policial sendo agredido, mas ele acabou sacando a arma e atirando contra o dono do cachorro.

Guardas municipais que ficam no módulo localizado na praça encaminharam a vítima baleada ao Hospital do Trabalhador. O homem sofreu ferimentos na perna e na mão. O policial aposentado foi levado pelos guardas para a Central de Flagrantes e já foi solto. A Polícia Civil investiga o caso.