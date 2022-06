Uma criança de apenas três anos e um homem de 43 anos morreram após serem atropelados por um biarticulado no cruzamento das ruas Padre Anchieta com a Francisco Rocha, na região do Bigorrilho. O acidente aconteceu por volta das 15 horas desta quarta-feira (22) perto da estação-tubo Bruno Filgueira.

LEIA TAMBÉM:

>> Igreja palco de protesto e polêmica envolvendo vereador de Curitiba é alvo de pichação

>> Júri popular de Raphael Suss, acusado de matar Renata Muggiati, tem data marcada

As duas vítimas foram socorridas no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas nem o homem e a criança resistiram aos ferimentos. Segundo informações do Batalhão de Polícia de Trânsito, o sinal estava aberto para o ônibus no momento do acidente. Os dois pedestres não teriam visto e atravessaram.

Por causa do acidente, o trânsito está bloqueado na região.

Pantanal Juma atira nos pés de Jove Loterias Veja o resultado das loterias desta terça-feira! Inverno Chegou Veja como será o primeiro dia de inverno em Curitiba Além da Ilusão Lorenzo declara seu amor por Letícia