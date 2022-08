Na manhã deste domingo (7), mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de um homem que estava dentro de um carro submerso na baía de Guaratuba, no Litoral do Paraná. O veículo estava a cerca de sete metros de profundidade. O resgate ocorreu depois que o veículo foi visto afundando por um piloto de barco que navegava a 100 metros do local. O homem ainda não foi identificado.

+ Leia mais: Ciclista engenheiro da Copel morre atropelado na RMC; “Meu amor, hoje você não vai voltar pra casa”

Conforme os Bombeiros, ainda não há explicação para o motivo do veículo ter parado no fundo da baía. No entanto, imagens de uma câmera de segurança do Iate Clube mostram um carro vermelho seguindo até o fim de uma rua utilizada para colocar barcos na água.

Veja ainda: Impecáveis, customizados e raros! Evento com miniaturas chama atenção em Curitiba; Vídeo!

Ainda segundo a equipe de resgate, os mergulhadores encontraram o carro capotado com a vítima dentro. A testemunha acionou o Corpo de Bombeiros por telefone, via 193.

A Polícia Civil (PCPR) também foi informada da ocorrência e deve investigar o caso.

Mergulhadores localizaram o corpo e o veículo. Foto: Corpo de Bombeiros