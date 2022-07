Um homem entre 35 e 40 anos foi morto na tarde deste domingo (03) após confronto com policiais militares na BR-277, na entrada de Curitiba, vindo do interior do Paraná. No banco traseiro e porta malas do veículo, foram encontradas uma quantidade enorme de maconha, como informou o Plantão 190.

As drogas serão pesadas posteriormente na Central de Flagrantes, mas a PM estima que trata-se de pelo menos 100 quilos de entorpecentes.

+ Leia mais: Dívidas com a Sanepar podem ser negociadas a partir desta segunda-feira

De acordo com o tenente Conde, policiais do Rondas Ostensivas Táticas (Rotam) fizeram a abordagem e foram recebidos a tiros. “Foi uma abordagem de rotina e quando a equipe ultrapassou esse veículo, percebeu que na parte traseira tinha algo diferente. Foi feito um acompanhamento, e o homem entrou na lateral da pista, mas acabou se perdendo. Ao se aproximar, a equipe policial foi recebida a tiros”, disse o tenente em entrevista ao Plantão 190.

Ainda na entrevista, Conde relatou que pela expressiva quantidade de drogas encontrada no Jeep Renegate preta, é possível imaginar que o volume de maconha alcance 100 quilos. O transito para quem segue para o interior é lento, com grande congestionamento e apenas uma via liberada.