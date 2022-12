Um homem foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (12), por transportar uma grande quantidade de palmito Jussara, extraído ilegalmente na região de Morretes, litoral do Paraná. O produto estava em um caminhão, que foi abordado pela equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) da Polícia Ambiental.

De acordo com o 1° tenente André Felipe Kovalczykowski, chefe da sessão de inteligência e do pelotão Rotam do Batalhão de Policia Ambiental – Força Verde (BPAmb-FV), a ação foi programada após o órgão receber uma denúncia de comércio ilegal do produto no litoral paranaense.

“Nós recebemos uma denúncia sobre o comércio e transporte irregular de palmito jussara, que é uma espécie considerada ameaçada de extinção. As equipes saíram do batalhão ainda na noite do dia 11 e fizeram essa operação na madrugada do dia 12, tendo êxito na abordagem desse caminhão que transportava 72 feixes de palmito, o que equivale a 2520 unidades”, explica Kovalczykowski.

A abordagem ao caminhão foi feita na Rodovia Miguel Bufara (PR-408), em Morretes e, após a prisão, o motorista do caminhão foi conduzido para a sede do BPAmb-FV onde foi autuado em flagrante por crime ambiental e recebeu multa no valor de R$ 756.000,00. O caminhão seguirá apreendido até decisão judicial definitiva e o palmito apreendido será doado para entidades beneficentes.

O tenente lembra da importância da contribuição da comunidade ao realizar denúncias que auxiliem o trabalho da Força Verde e afirma que o batalhão se preparar para coibir fortemente os crimes ambientais durante a Operação Verão da Polícia Militar do Paraná, que terá início ainda em dezembro.

“A gente tem trabalhado bastante, principalmente agora com o início da Operação Verão que está perto de começar. Trabalhamos para iniciar bem a Operação Verão e dar uma boa resposta para o público paranaense”, complementa.

