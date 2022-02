Durante um patrulhamento em Curitiba, uma equipe da RONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) da Polícia Militar viu que havia algo estranho no fardamento do Corpo de Bombeiros de um homem. Ao olhar com mais atenção, os policiais viram que havia várias alterações na gandola, o uniforme utilizado pelos oficiais.

LEIA TAMBÉM:

>> Tem gente pescando na Linha Verde? Vereador provoca Greca em vídeo de humor e lança um desafio; Assista!

>> Curitiba tem alerta para tempestade, granizo e ventos fortes nesta sexta-feira

O homem foi abordado pela equipe e se defendeu dizendo que não era militar estadual, mas que admirava a Polícia Militar e por isso estaria usando o fardamento. Ele disse ainda que sua profissão é bombeiro civil.

A equipe então deu voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para o cartório do 12º Batalhão da Polícia Militar. O fardamento foi apreendido e repassado ao Oficial de Socorro do 1º Grupamento de Bombeiros.