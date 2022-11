Equipe da ROTAM do Batalhão Ambiental do Paraná prenderam um homem em flagrante por porte ilegal de armas neste sábado (26), na cidade de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Durante patrulhamento na Estrada do Cerne, próximo à localidade denominada São Silvestre, os policiais fiscalizaram uma propriedade rural na região.

+ Violência: Ataques em duas escolas em Aracruz (ES) deixam 3 mortos e 11 feridos; veja o vídeo!

Durante a revista de rotina foram encontrados um revólver calibre 38 com seis munições, duas espingardas calibre 36 e uma espingarda calibre 28, além de 14 munições para estas armas. O homem alegou não ter documentação para posse das armas e acabou detido, sendo encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Campo Largo.