A Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante um homem de 30 anos por distribuir e veicular símbolos ou emblemas nazistas, posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. O caso aconteceu em Bocaiúva do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

A ação aconteceu nesta terça-feira (26). Os policiais civis ainda apreenderam itens nazistas, quatro armas de fogo, munições, 80 gramas de maconha, quatro pés de maconha e vários cartuchos.

Duas estátuas de águia com suástica e dois modelos de medalhas, uma com a suástica e outra com uma cruz de ferro foram apreendidas. A equipe também encontrou um par de asas grandes de uma ave silvestre, que seria utilizado em rituais.

As investigações da Polícia Civil sobre esse caso estão em andamento.

