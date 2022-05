A Polícia Federal deflagra nesta quarta-feira (18) a Operação Harpócrates, que tem como objetivo combater e reprimir o abuso sexual de crianças e adolescentes e a divulgação de conteúdo pornográfico infanto-juvenil na internet. Uma pessoa foi presa em Paranaguá, no Litoral do Estado.

O caso teve início após encaminhamento à Polícia Federal de um relatório da National Center for Missing and Exploited Children – NCMEC, que reportou a possível produção, armazenamento e compartilhamento na internet de imagens com conteúdo pedófilo por uma pessoa que, na época – entre 2018 e 2019, morava em Guaratuba.

Investigações comprovaram o vínculo entre o material ilícito identificado e o suspeito pela manipulação. O endereço do suspeito foi localizado e preso em flagrante. A polícia também suspeita de que o homem tenha sido o próprio autor do material.

Operação Harpócrates

O nome da operação tem como referência o deus Harpócrates, que fora adaptado pelos antigos gregos a partir da representação infantil do deus egípcio Hórus, cuja imagem era a de um menino com o dedo em frente à boca, indicando sinal de silêncio. É uma alusão às crianças que sofrem abusos de pessoas próximas e que, com isso, têm sua voz silenciada por aqueles que as deveriam proteger.

Hoje, 22 anos depois de instituída pela Lei 9.970/00, o Dia do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes também serve para lembrar a sociedade sobre o dever coletivo de proteger e cuidar desse público.

