Foi preso, na manhã desta quinta-feira (08), um homem de 34 anos suspeito de atirar por pelo menos 10 vezes contra outro motorista, que teria buzinado após ele demorar para arrancar após o sinal ficar verde. O mandado de prisão temporária foi cumprido no bairro Pinheirinho, em Curitiba. A discussão de trânsito começou na avenida República Argentina, no bairro Portão, por volta das 23h20, na última sexta-feira (2).

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava parada no semáforo com seu carro atrás do veículo do suspeito. Como o sinal abriu e o suspeito continuou parado durante algum tempo, o condutor buzinou algumas vezes. O suspeito passou a discutir com a vítima. Não satisfeito, sacou uma pistola e começou a atirar no outro condutor, que empreendeu fuga com seu carro, sendo perseguido por aproximadamente 10 minutos.

Durante a perseguição, o autor continuou atirando em direção ao carro da vítima. Isto colocou em risco várias pessoas que estavam em outros veículos e pedestres, que chegaram a se jogar ao chão para se proteger dos disparos.

O carro da vítima levou cerca de 10 tiros. Um dos disparos acertou o encosto de cabeça do banco do motorista, que por pouco não foi atingido.