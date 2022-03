A explosão em uma churrasqueira na Rua São Jorge, no bairro Roseira, em São José dos Pinhais (SJP), região metropolitana de Curitiba, deixou uma pessoa ferida na tarde deste domingo (6). A explosão foi dentro de uma residência.

O acidente ocorreu por volta das 16h15 e o helicóptero Falcão 8 do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA) foi acionado para o resgate.

Até por volta das 17h, não havia detalhes sobre o estado de saúde da vítima, nem se ela é do sexo masculino ou feminino. A Polícia Militar (PM) informou que a churrasqueira explodiu quando a vítima foi acendê-la com o uso de álcool.

Outro caso

Um caso semelhante a esse de SJP ocorreu em novembro de 2019. A explosão em uma churrasqueira, no bairro Hugo Lange, em Curitiba, deixou um homem de aproximadamente 45 anos em estado grave, com queimaduras de segundo grau na região do rosto, peito, orelha e mão.

Na época, vizinhos disseram que o homem de nome Eliseu queimava papéis quando um barulho foi ouvido. ” Pensei que fosse até um tiro, mas logo escutei gritos. Os vizinhos entraram na casa e viram o rapaz desesperado com o fogo no corpo”, relatou uma vizinha na época.

PERIGO

Em outro caso mais recente, em outubro de 2021, quatro pessoas morreram na explosão causada em uma churrasqueira após a utilização de gasolina para iniciar o fogo. Um jovem de 28 anos que chegou a ficar internado no Hospital Evangélico Mackeinze por 15 dias, mas não resistiu aos ferimentos, outros dois jovens de 26 anos e uma jovem de 20 anos, que chegou a ficar dois dias internada no mesmo hospital, mas que também não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu em uma casa no bairro Ganchinho, em Curitiba, quando participantes de um churrasco utilizaram gasolina pra iniciar o fogo.

Na época desse acidente, a tenente Ana Paula Bagge, do Corpo de Bombeiros, orientou sobre os perigos de utilizar tanta gasolina quanto etanol para começar o fogo em churrasqueiras.

“O Corpo de Bombeiros orienta que as pessoas tomem cuidado, e existem materiais próprios no mercado para realizar a ação com segurança como bastão ou álcool gel. No momento que se utiliza líquidos inflamáveis, ela espalha o produto dentro da churrasqueira ocorrendo a evaporação de gases. Ela não percebe e acaba inalando, e com o contato com o fósforo ou outra fonte de ignição pode ocorrer uma explosão ou incêndio”, alertou, na época, a tenente dos Bombeiros.