Um homem, de 35 anos, caiu durante uma trilha no Morro Pão de Loth, em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba e foi resgatado de helicóptero na manhã deste domingo (21). Segundo o Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA), a vítima foi levada ao hospital com suspeita de fratura no tornozelo. O primeiro acesso ao local foi realizado pelo Corpo de Bombeiros (GOST), que solicitou o apoio do BPMOA.

Para o resgate, as equipes desceram de rapel até onde estava o homem. Depois, ele foi imobilizado e removido por içamento.

A vítima foi colocada no helicóptero Falcão 3, do BPMOA, onde os socorristas a estabilizaram e a transportaram até o Hospital Cajuru, na capital.

Não há informações sobre a experiência do homem na realização de trilhas ou se ele conhecia a região do Morro Pão de Loth.

