Um homem de 31 anos foi resgatado de helicóptero na manhã deste domingo (15) do Pico Paraná, na Grande Curitiba, após machucar o ombro e ficar impossibilitado de descer do alto da montanha. O acidente ocorreu no final da tarde de sábado (14) e a vítima precisou passar a noite no local, até a chegada do resgate.

Segundo a equipe do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA), o homem sofreu uma luxação no ombro direito. Os primeiros-socorros foram feitos ainda no local. Não há informações se o homem estava acompanhado ou se possuía algum abrigo ou barraca para pernoitar no Pico Paraná.

O pedido de resgate, segundo o BPMOA, ocorreu ainda no sábado. “Na primeira oportunidade da manhã de domingo, o BPMOA realizou o transporte do paciente do campo Base A2 do Pico Paraná para o Hospital do Cajuru”, informa a nota enviada pela equipe.

Foto: BPMOA/Divulgação

Não há informação sobre o atual estado de saúde da vítima, mas nas imagens enviadas pela equipe do BPMOA é possível observar que o homem estava com o ombro enfaixado e seguiu andando até o helicóptero.

