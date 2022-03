Um homem ficou gravemente ferido após ter sido atropelado por um motorista embriagado na manhã deste sábado (05), no bairro Juvevê. Segundo a Polícia Militar, a vítima, que tem entre 20 e 30 anos, ficou presa embaixo do carro e estaria consciente no momento do resgate.

O acidente aconteceu na esquina das ruas Barão de Guaraúna e Alberto Bollinger. Por volta das 6 horas, os policiais teriam se deparado com a situação durante um patrulhamento pela região. A hipótese para a vítima ter ido parar debaixo do carro é de que ela pode ter sido arrastada pelo veículo após o impacto.

+ Leia mais: Homem acusado de matar cães em incêndio em Curitiba é denunciado pelo Ministério Público

O homem socorrido foi encaminhado ao Hospital Cajuru pela equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros. O motorista teria feito teste do bafômetro e o resultado teria dado positivo para o consumo de álcool. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito.