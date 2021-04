Após comover guardas municipais de Curitiba ao pedir que cuidassem do seu cachorro de estimação, um homem em situação de rua recuperou o animal na tarde desta terça-feira (27). Na noite anterior, ele havia sido esfaqueado e levado ao Hospital Cajuru. Guardas do núcleo Boqueirão deixaram o cão na unidade durante o internamento do paciente.

“Foi muito comovente e gratificante ver o amor do animal e do seu dono. Todos ficamos muito felizes com o reencontro”, disse a guarda Monique Anne Martins Figueira, que ajudou a cuidar do bichinho.

O cachorro ficou junto da equipe no núcleo Boqueirão, onde recebeu água e comida até o retorno do tutor, que agradeceu a Guarda Municipal pelo auxílio.

Na noite da segunda-feira (26), a vítima procurou a Guarda Municipal no Terminal do Carmo com ferimentos na perna e no abdômen causados, segundo ele, por um casal durante uma tentativa de assalto. Ao receber auxílio do guarda de plantão, pediu para que cuidasse do cachorro de estimação enquanto estivesse no hospital, de onde recebeu alta nesta terça-feira (27).

Animais de pessoas em situações de rua têm atendimento clínico garantido em ações conjuntas de equipes da Secretaria do Meio Ambiente com a Fundação de Ação Social (FAS). Há canis disponíveis nas unidades de acolhimento da FAS no Bairro Novo e no Jardim Botânico. Além disso, as equipes de resgate da FAS carregam caixas para transporte de animal até médio porte.