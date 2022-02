A Guarda Municipal prendeu um homem de 36 anos, suspeito de ter ofendido com xingamentos racistas uma jovem negra de 19 anos no Terminal do Guadalupe, no Centro de Curitiba, na tarde de segunda-feira (21).

Segundo a Guarda Municipal, a ofensa aconteceu depois que o suspeito pediu o celular da jovem emprestado enquanto ela aguardava a chegada de um motorista de aplicativo. Depois dela ter recusado a emprestar o aparelho, o homem começou a xingá-la com ofensas racistas.

Testemunhas presenciaram as ofensas e foram até o local para apoiar a jovem. A população conteve o suspeito e incentivaram a jovem a fazer uma denúncia contra o agressor.

Com a ajuda das testemunhas, a Guarda Municipal foi acionada e o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para medidas cabíveis.