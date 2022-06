Um homem armado invadiu um apartamento no Conjunto Buriti, no bairro Fazendinha, e fez o radialista Henry Xavier e sua família de reféns. Segundo as primeiras informações, o homem teria se envolvido numa troca de tiros com policiais da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), inclusive tendo baleado um dos policiais.

O criminoso torceu o pé durante a fuga e entrou no apartamento, rendendo os cinco moradores. O radialista e sua esposa entraram ao vivo numa transmissão via Instagram a pedido do suspeito, que pediu a presença da imprensa para ter sua segurança preservada. Uma equipe do Siate e viaturas da Polícia Militar foram até o local e a negociação começou.

+ Viva Curitiba: Veja dicas de churrascaria para visitar em Curitiba

O negociador ofereceu segurança ao invasor, que pediu um tempo para pensar. Durante todo este tempo Henry Xavier, que é deficiente visual e é muito conhecido e querido no meio esportivo, manteve a calma e ajudou a acalmar o homem, que não conseguia ficar de pé por causa da lesão no pé.

Após conversar com a mãe pelo telefone e ser informado da chegada da imprensa, a negociação, toda transmitida pela live no Instagram @henrybxavier, chegou ao fim e o suspeito, chamado Vinicius, decidiu se entregar.