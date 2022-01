Uma situação no mínimo curiosa chamou atenção e deu trabalho para o Corpo de Bombeiros, neste domingo (23), no Centro de Curitiba. Um homem passou a madrugada entalado na laje de um comércio que tentou invadir durante a madrugada.

A invasão ocorreu na madrugada de domingo, por volta das 5h20. O homem entrou pelo telhado e abriu um buraco para tentar acessar o comércio, mas não contava que ficara preso na laje. Ele então passou a madrugada toda preso e só foi resgatado na tarde do mesmo dia, horas depois. Lembrando que Curitiba registrou, neste domingo, 40,8ºC.

Monzer Zraik, dono do imóvel, ficou sabendo da invasão apenas às 15h, quando foi alertado por um vizinho. “Chegamos e encontramos ele entalado, gritando, todo machucado”, disse o proprietário ao Meio Dia Paraná, da RPC.

Segundo Ednilson José da Silva, sargento do Corpo de Bombeiros, o homem fez um buraco na laje. “Possivelmente ele entrou pra cometer algum furto e acabou ficando preso na laje na hora de tentar passar. Conseguimos tirar ele por cima. O homem tinha uma queimadura extensa de segundo grau no braço direito, o que pode ser do sol ou uma lesão antiga.

O homem foi encaminhado ao hospital para atendimento.

Invasão foi flagrada por câmeras de segurança. Foto: Reprodução.

