Um afogamento na manhã deste domingo (6) no Salto dos Macacos, em Morretes, Litoral do Paraná, levou a óbito um homem ainda não identificado, que teria descido do tobogã de pedra do local antes de desaparecer debaixo d’água. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h e as buscas logo começaram, com o apoio de helicóptero (assista abaixo).

Segundo os bombeiros, a vítima submergiu no poço e não retornou à superfície. “Militares foram ao local e deram início às buscas, também com o apoio do Falcão 03”, informou a equipe do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA).

Ainda de acordo com os bombeiros, por volta de meio-dia, o corpo do rapaz foi localizado pelos com a técnica do mergulho livre. “O corpo foi removido e aguarda-se os demais órgãos competentes para encaminhamento da vítima em óbito”, explicou a equipe.

A identidade do homem ainda não foi confirmada porque não havia familiares ou amigos no local do afogamento.

Afogamentos

Segundo as informações da Operação Verão, no Litoral do Paraná, de 18 de dezembro de 2021 até este domingo, já foram registrados nove mortes ao todo, sendo três mortes em praias, dois em baías, dois em cachoeira e dois em rios. Todos os óbitos ocorreram em faixas não protegidas por guarda-vidas.

